Der Krieg in Israel ist der klassische schwarze Schwan, den niemand hat kommen sehen - vor allem der Ölpreis und der Dollar werden nun den Weg weisen, wie es für die Aktienmärkte weiter gehen wird! Denn eines scheint klar: dieser Krieg wird nicht schnell vorbei gehen und die Märkte daher länger beschäftigen. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist die Frage, ob es zu kriegerischen Handlungen zwischen Israel und dem Iran kommt - und wie die USA sich in diesen Konflikt involvieren werden (angesichts getöteter Amerikaner und amerikanischer Geiseln in Gaza). Im worst case - Attacken zwischen Israel und Iran - würde der Ölpreis deutlich über die Marke von 100 Dollar steigen. In diesem Fall käme es zu einem Abverkauf der Aktienmärkte. Klar ist auch: Netanjahu muß und wird hart zuschlagen, nachdem seine Autorität durch das Versagen der Geheimdienste schwer angeschlagen ist. Der Dollar ist nun die Fieberkurve der Märkte, nachdem die US-Aneihemärrkte heute geschlossen sind..

1. Aktienmärkte, Ölpreis: Wie reagieren die Märkte auf den Krieg in Israel?

2. Goldpreis steigt: Nahost-Konflikt stärkt den Status als Zufluchtsort

3. Ölpreis steigt deutlich nach Hamas-Angriff auf Israel

