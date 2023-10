Obwohl der warme September dem Online-Modehändler sinkende Erlöse verursacht hat, bekräftigten Experten in ihren jüngsten Analysen in der Nähe des Rekordtiefes mit Kurszielen von bis zu 54 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen für die Zalando-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder kurzfristig auf 24 Euro erholen, wo sie zuletzt Anfang am 21.9.23 notierte, dann können risikobereite Trader mit Long-Hebelprodukten hohe prozentuelle Gewinne einfahren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD7F5P1, Bewertungstag 15.12.23, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 21,53 Euro mit 0,20 – 0,21 Euro quotiert.

Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat auf 24 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,248 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,248 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL7T619, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 21,53 Euro mit 0,26 – 0,27 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 24 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,47 Euro (+74 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,323 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,323 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD8R6X5, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 21,53 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 24 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,56 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.