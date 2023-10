Firmenkundengeschäft in Deutschland bleibt auf Wachstumskurs / Ertragspotenziale steigen bis 2027 um durchschnittlich 7,7 Prozent im Jahr (FOTO)

Münster (ots) - Das Geschäft deutscher Banken mit ihren Firmenkunden bleibt nach

einer Analyse von zeb trotz aktuell eingetrübter wirtschaftlicher

Rahmenbedingungen absehbar auf Wachstumskurs. Wie die Strategie-, IT- und

Managementberatung mit einem Fokus auf die Financial-Services-Industrie in ihrer

neuen Firmenkundenstudie prognostiziert, werden die Ertragspotenziale im

Firmenkundensegment über Kredite, Einlagen und Provisionen hinweg von momentan

32,8 Mrd. Euro (2022) bis zum Jahr 2027 auf 47,6 Mrd. Euro steigen. Das

entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,7 Prozent. Am

stärksten legen dabei die Erträge aus Einlagen zu, dicht gefolgt von den

Erträgen aus Krediten. Hier ist es vor allem die ökologische Transformation, die

als Treiber der positiven Entwicklung wirkt.



Dr. Jens Sträter , Mitautor der Firmenkundenstudie und Partner bei zeb: "Die

Perspektiven im deutschen Firmenkundengeschäft bleiben mittelfristig positiv.

Trotz einer erkennbaren Delle im ersten Halbjahr 2023 gehen wir davon aus, dass

die Ertragspotenziale in den nächsten fünf Jahren nachhaltig im mittleren

einstelligen Bereich wachsen werden. Besonderes Potenzial sehen wir bei grünen

Firmenkundenkrediten. Sie dürften nach unseren Berechnungen im Jahr 2027 bereits

15 Prozent der Erträge im Firmenkundenkreditgeschäft in Deutschland ausmachen."