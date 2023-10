Amgen schließt Übernahme von Horizon Therapeutics ab (FOTO)

München (ots) - Amgen erweitert sein Therapieangebot für seltene Erkrankungen



Das internationale Biotechnologie-Unternehmen Amgen (NASDAQ: AMGN) gab am

06.10.2023 bekannt, dass es die Übernahme von Horizon Therapeutics plc für

116,50 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen hat, was einem Transaktionswert von

rund 27,8 Milliarden US-Dollar entspricht. "Der heutige Tag markiert einen

bedeutenden Meilenstein, weil wir die Beschäftigten von Horizon bei Amgen

willkommen heißen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, noch mehr Patientinnen

und Patienten auf der ganzen Welt zu helfen, die an schweren Krankheiten

leiden", sagte Robert A. Bradway, Chairman und Chief Executive Officer von

Amgen. "Wir haben eine starke wirtschaftliche Dynamik in unserem Kerngeschäft.

Die Übernahme von Horizon wird uns weiter voranbringen und Amgen als führendes

Unternehmen mit einem noch größeren Therapieangebot positionieren."



Auf Basis von umfassenden strategischen und finanziellen Überlegungen erwartet

Amgen folgende Vorteile von der Übernahme: