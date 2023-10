US-Senator Schumer kritisiert Chinas Nahost-Haltung bei Peking-Besuch

PEKING (dpa-AFX) - Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat Chinas Haltung nach dem Angriff der Hamas auf Israel kritisiert. Er sei enttäuscht über die Erklärung des chinesischen Außenministeriums, die kein Mitgefühl oder Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht habe, sagte er am Montag in Peking. Die Äußerungen fielen vor einem Treffen mit Chinas Außenminister Wang Yi, wie Reporter vor Ort berichteten.

China hatte am Sonntag ein Ende der Gewalt gefordert. Alle Beteiligten sollten "Zurückhaltung üben, das Feuer sofort einstellen, die Zivilbevölkerung schützen und sicherstellen, dass sich die Situation nicht weiter verschlechtert", hieß es in einer Mitteilung. Kritik kam auf, weil China die Großattacke der Hamas nicht verurteilte.

China sei gegen Gewalt an Zivilisten, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Montag in Peking. Die Volksrepublik sei Freund von Israel und Palästina. Eine Lösung des Konflikts sieht Peking nur im Dialog und in der Umsetzung einer "Zwei-Staaten-Lösung" sowie der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates./jon/DP/zb