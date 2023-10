TAQA gab die Veräußerung seiner Beteiligung an Air Liquide Arabia („ALAR") bekannt

Informationen zu TAQA

Das 2003 gegründete Unternehmen TAQA (The Industrialization and Energy Services Company), das zu 54 % dem Public Investment Fund of Saudi Arabia gehört, ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Dharan und Abu Dhabi, das führende Lösungen für die Energiewirtschaft anbietet und Werte und Chancen für alle Beteiligten schafft. TAQA beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern und bedient zahlreiche Märkte. TAQA bietet ein komplettes Portfolio an Bohrlochlösungen an, das Coiled Tubing und Stimulation, Zementierung, Wireline, Frac, Richtbohrungen, Bohrlochwerkzeuge, Fertigstellungen, Bohrlochtests, Slickline, Inspektion, H2S-Sicherheit sowie Logging und Perforation umfasst.

