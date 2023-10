(Im vorletzten Satz des dritten Absatzes wurde ein Wort ergänzt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach deutlichen Einbußen der Ampel-Parteien bei den Wahlen in Hessen und Bayern mahnen Politiker von SPD und Grünen, öffentlich ausgetragene Streitigkeiten in der Regierungsarbeit im Bund zu beenden. Grünen-Chefin Ricarda Lang sagte am Montag im ARD-"Morgenmagazin", es gelte jetzt, wieder mehr Vertrauen zu gewinnen. Dabei gehe es nicht um eine Sichtweise, wer in der Koalition gewinne oder verliere. "Das schaffen wir nicht gegeneinander, das schaffen wir nur zusammen." Der SPD-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Achim Post, sagte der "Rheinischen Post": "Die Ampel muss sich zusammenreißen." Inhaltlich rückt eine stärkere Begrenzung der Migration weiter in den Fokus.

Nach den Landtagswahlen können die Unions-Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in Bayern und Boris Rhein (CDU) in Hessen weiterregieren und bereiten sich auf Koalitionssondierungen vor. In Hessen wurde die CDU klar stärkste Kraft. Sie legte laut vorläufigem Ergebnis auf 34,6 Prozent zu (Wahl 2018: 27,0). Die AfD verbesserte sich auf 18,4 Prozent (13,1). Die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin fiel auf 15,1 Prozent (19,8). Die mitregierenden Grünen sackten auf 14,8 Prozent (19,8). Die FDP schaffte den Verbleib im Landtag mit 5,0 Prozent, die Linke verfehlte den Wiedereinzug.