KfW Research KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Bodenbildung beim Geschäftsklima im Mittelstand

Frankfurt am Main (ots) - - Erwartungen legen leicht zu, Lageurteile geben

weiter nach



- Stimmungsanstieg bei Großunternehmen



- Konjunkturschwäche wird allmählich überwunden



Bei der Stimmung der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland setzt zum

Sommerausklang eine Bodenbildung ein: Das Geschäftsklima im Mittelstand verliert

im September nur noch geringfügige 1,0 Zähler und liegt aktuell bei -19,5

Saldenpunkten. Dabei klettern die Geschäftserwartungen nach vier zum Teil sehr

tiefen Abstiegen in Folge erstmals wieder leicht nach oben und stabilisieren so

den Klimaindikator: Konkret steigen die Erwartungen um 1,3 Zähler auf nunmehr

-24,5 Saldenpunkte. Die Geschäftslageurteile der Mittelständler hingegen sinken

um weitere 3,7 Zähler auf jetzt -14,2 Saldenpunkte, wie das neue

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer belegt.