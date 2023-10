HUBER+SUHNER führt bleifreie Hochfrequenz-SMA-Steckverbinder zur Steigerung der Produktnachhaltigkeit ein

Herisau, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die bleifreien SMA-Steckverbinder bieten die

gleiche elektrische Leistung wie herkömmliche Steckverbinder



HUBER+SUHNER ist stolz, als eines der ersten Unternehmen im Bereich der

elektronischen Verbindungstechnik eine bleifreie Lösung für seine

Hochfrequenz(HF)-SMA-Steckverbinder einzuführen. Diese umweltfreundlichen

Steckverbinder können ab sofort über das Vertriebsnetzwerk (https://www.hubersuh

ner.com/en/contacts/sales-partners/global#salescontactGlobal%20distribution%20pa

rtners) des Unternehmens bestellt werden.



Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Verbindungstechnik ist die

SMA-Schnittstelle von HUBER+SUHNER weithin anerkannt und wird in den Bereichen

Kommunikation, Verteidigung, Luftfahrt, Prüf- und Messtechnik sowie in anderen

industriellen Anwendungen eingesetzt. Ihre Ingenieure haben nun eine bleifreie

Lösung für Steckverbinder entwickelt, die die gleiche elektrische Leistung wie

herkömmliche Steckverbinder liefern kann. Die mechanischen Eigenschaften werden

auch auf unverändert hohem Niveau gehalten, insbesondere in Bezug auf die

Steckkräfte, und die Menge der garantierten Steckkräfte wird nicht

beeinträchtigt. Sie verfügen über einen breitbandigen Frequenzbereich von bis zu

18 GHz, haben eine ausgezeichnete Rückflussdämpfung, hohe mechanische Festigkeit

und sind mit PC3.5 und SK kompatibel.