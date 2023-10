Hoffnung auf positives Überraschungspotenzial

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche ihre jüngste Abwärtsbewegung fortgesetzt. Unverändert zu den Vorwochen waren es die Spekulationen auf anhaltend hohe und eventuell sogar nochmals steigende Zinsen, die die Stimmung der Anleger trübten. Die steigenden Renditen machten Anleihen zunehmend zu einer Alternative zu Aktien, dies verderbe Investoren die Lust an Letzteren, so Beobachter. Zu Ende der Handelswoche konnten sich die Börsen zwar merklich erholen, an der negativen Wochenbilanz änderte dies hierzulande allerdings nichts mehr. Grund für die Kursgewinne am vergangenen Freitag waren in erster Linie die US-Arbeitsmarktdaten. Diese waren unerwartet solide ausgefallen, die Lohnentwicklung entspannte sich aber, so dass viele Marktteilnehmer darauf hofften, die US-Notenbank Fed werde ihre Zinsen nicht erneut anheben.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.