TikTok, YouTube oder BeReal - Das sind die Trends im Personalmarketing fürs Handwerk 2024 (FOTO)

Künzell (ots) - Handwerksbetriebe finden sich heute in einem Wettlauf um die

besten Talente wieder und die Bühne für dieses Kräftemessen sind nicht mehr nur

die klassischen Jobportale. Stattdessen rücken andere Strategien in den Fokus:

TikTok, YouTube oder BeReal - diese Namen dominieren das Personalmarketing und

versprechen, das Handwerk in ein neues Licht zu rücken.



"Die Dynamik hat sich verschoben und die Online-Präsenz ist unverzichtbar", sagt

Julian Jehn. "Wir bewegen uns weg von den konventionellen Ansätzen und hin zu

den Plattformen, auf denen die junge Generation aktiv ist." Er ist

Recruitingexperte für Bau-, Handwerks- und Industrieunternehmen und weiß aus

seiner jahrelangen Erfahrung, wo man potenzielle Bewerber wirklich antrifft.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In diesem Artikel beleuchtet er, wie die Trends für das Personalmarketing imHandwerk im neuen Jahr aussehen.BeReal - endlich ernstzunehmende Konkurrenz für YouTube und TikTok?Zuletzt hatte die Plattform BeReal große Wellen gemacht. Kurzzeitig konnte siesogar TikTok und Instagram überholen - zumindest hinsichtlich der wöchentlichenDownloadzahlen. Aktuell hingegen hat sich der Hype etwas beruhigt, während sichBeReal bei knapp 10 Millionen Nutzern eingependelt hat. Zum Vergleich: TikTokwird von rund einer Milliarde Menschen aktiv genutzt, während YouTube sogar 2,5Milliarden Nutzer verzeichnen kann.In Relation zu den "Großen" ist BeReal also trotz seines rasanten Wachstums nochrecht unbedeutend für Marken. Uninteressant ist es dadurch aber noch langenicht: Da der Fokus weniger auf Viralität und dafür stärker auf Authentizitätliegt, kann BeReal sehr gut genutzt werden, um Interessierten Einblicke in denArbeitsalltag zu ermöglichen.YouTube weiterhin die beste Wahl für ArbeitgeberbrandingFür die Markenbildung an sich ist stattdessen also YouTube wesentlich bessergeeignet. Als nach wie vor zweitgrößte Social-Media-Plattform und größteVideoplattform bietet YouTube enorme Reichweite für Firmen, die nachMitarbeitern suchen. Diese lässt sich auf zweierlei Arten nutzen:Durch Testimonials, in denen Mitarbeiter des Unternehmens von ihren Erfahrungenberichten, gelingt es, das Vertrauen der Zielgruppe zu gewinnen. So könntenBeschäftigte davon erzählen, warum sie gerade diesen Arbeitgeber gewählt haben,wie ihr Arbeitsalltag abläuft und was ihnen dort besonders gefällt.Langfristig ist es zudem möglich, durch YouTube-Videos zu fachspezifischenThemen einen regelrechten Expertenstatus zu erlangen und diesen zurMitarbeitergewinnung zu nutzen. Beispielsweise würde sich ein Bauingenieur, der