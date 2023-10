Von der Planung bis zur Installation Wie Voltpol Hausbesitzern bei Photovoltaik-Projekten zur Seite steht (FOTO)

Norderstedt (ots) - Anhaltender Anstieg der Energiekosten und ein Trend zur

Selbstversorgung: Jedes zehnte deutsche Eigenheim setzt bereits auf Photovoltaik

- und die Nachfrage wächst. Lukas Linthout und Konstantin Tuludis,

Geschäftsführer von Voltpol, bieten in diesem Kontext von der Planung bis zur

Installation ein umfassendes, bezahlbares Komplettpaket an. Welche Leistungen zu

ihrem Angebotsspektrum gehören, inwiefern sie sich von der Konkurrenz absetzen

und welche Visionen sie verfolgen, erfahren Sie hier.



In Deutschland zeigt die Kurve für den Einsatz von Solarenergie eine klare

Richtung: aufwärts. So greifen immer mehr Hausbesitzer auf Photovoltaik-Module

zurück, um den eigenen Energiebedarf zu decken. Trotz dieser positiven

Entwicklung sind noch immer viele Interessenten unentschlossen, ob sie den

Schritt zur Selbstversorgung gehen sollen. Zwar lockt die Aussicht auf

niedrigere Energiekosten und eine unabhängige Stromversorgung, doch Hindernisse

wie hohe Anschaffungskosten und lange Lieferzeiten sorgen weiterhin für Zweifel.

"Die aktuellen Bedingungen waren nie besser - daher raten wir jedem, jetzt mit

dem Projekt zu beginnen. Wer hingegen zögert, wird den steigenden Energiekosten

gegenüberstehen und könnte es später bereuen", warnt Lukas Linthout,

Geschäftsführer von Voltpol.