Tucano Gold übernimmt Great Panther-Goldmine in Brasilien

Jeremy Gray, CEO der privaten Goldfirmen Pilar Gold und Laiva Gold, hat es wieder getan – zum dritten Mal. Auf die Akquisition von Equinox‘ Pilar-Mine in Brasilien (April 2021) und der Laiva-Mine in Finnland (Oktober 2022) folgt jetzt die bis dato größte Transaktion: die Übernahme des früheren Flaggschiffprojekts von Great Panther, der Mina Tucano-Mine, durch die frisch gegründete Tucano Gold (Oktober 2023), wieder in Brasilien.