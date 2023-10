Emre Girkin und Can Özkan Was die meisten Dropshipping Coaches verschweigen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Dropshipping wird immer interessanter - umso wichtiger ist

es, bereits vorab bestens informiert zu sein. Emre Girkin und Can Özkan sind

Experten im Onlinehandel und haben innerhalb von nur drei Jahren ein

erfolgreiches E-Commerce-Business aufgebaut. Ihre Erfahrungen und ihre Expertise

teilen sie heute als Geschäftsführer der Ecomunlimited GmbH auch mit anderen,

die in der Branche Fuß fassen wollen. Hier erfahren Sie, was Dropshipping ist

und warum es sich zwar gut für den Einstieg in die Selbstständigkeit eignet,

aber keine dauerhafte Lösung darstellt.



Der Onlinehandel boomt: Allein in Deutschland werden für das Jahr 2023 Umsätze

im E-Commerce von knapp 90 Milliarden Euro prognostiziert. Kein Wunder also,

dass so viele Menschen ihr eigenes Online-Business gründen möchten. Immer

beliebter wird dabei auch das Thema Dropshipping, von dem sich zahlreiche

angehende Händler den langfristigen Erfolg versprechen. Doch der Markt ist -

eben wegen seines Potenzials - hart umkämpft und nicht wenige Händler müssen

schon nach kurzer Zeit wieder das Feld räumen. "Wer langfristig auf Dropshipping

setzt, wird schon bald das Nachsehen haben", erklärt Emre Girkin,

Geschäftsführer der Ecomunlimited GmbH.