Kommunikationsbranche hinkt beim Einsatz von Daten und KI hinterher

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung ist nach Einschätzung von PR-Experten die

drängendste Herausforderung der Unternehmenskommunikation. 93 Prozent erwarten,

dass sie einen hohen Einfluss haben wird, gefolgt von Krisenkommunikation (87

Prozent) und Agilität (80 Prozent). Deutlich geringer schätzen die PR-Profis die

Auswirkungen durch den Einsatz von Daten und Künstlicher Intelligenz (KI) ein.

Nur 61 Prozent halten diese für hoch. Das geht aus der "Impact Map 2023" der PER

Agency, von news aktuell und Prof. Dr. Lothar Rolke hervor. Dafür wurden 139

Fach- und Führungskräfte der PR im Zeitraum von Oktober 2022 bis Februar 2023

online befragt.



Im Gegensatz zu anderen Herausforderungen bewerten die PR-Experten die

Bewältigung des Einsatzes von Daten und KI eher als langfristige Aufgabe. 22

Prozent von ihnen glauben, dass diese innerhalb der nächsten fünf Jahre zu

meistern ist. Bei der Digitalisierung sind es fünf Prozentpunkte weniger, bei

Agilität zehn und bei Krisenkommunikation sogar 15.





Beim Einsatz von Daten und KI haben viele Unternehmen noch Nachholbedarf. Zweivon drei Befragten meinen, dass ihr Unternehmen sich bisher eher zu wenig damitbeschäftigt hat, Daten in der PR systematisch zu sammeln und auszuwerten.Ähnlich viele nehmen an, dass Kommunikationsabteilungen ohne kluge Datenanalysenkünftig stark an Bedeutung verlieren. Auch in KI sehen die Befragten vielPotenzial. Im Schnitt gehen die Befragten davon aus, die Leistung ihrerAbteilung durch ChatGPT & Co. in den nächsten fünf Jahren um ein Drittelsteigern zu können.Eher geringe Auswirkung der Digitalisierung auf Textproduktion erwartetWenn es um die künftige Bedeutung der Digitalisierung geht, so erwarten dieExperten, dass diese auf das Monitoring den größten Einfluss haben wird. 97Prozent gehen davon aus, dass digitale Prozesse dabei künftig eine starke Rollespielen. Dahinter folgen Wirkungsanalysen (86 Prozent) und Mustererkennung (83Prozent). Bei der Textproduktion erwarten hingegen nur 39 Prozent eine starkeRolle der Digitalisierung."Unsere Studie zeigt, dass die Kommunikationsbranche die Auswirkungen von KItendenziell noch unterschätzt", sagt Dr. Roland Heintze, GeschäftsführenderGesellschafter der PER Agency. "Dabei erleben wir gerade eine Disruption, die amehesten mit der Einführung von Handys und des Internets vergleichbar ist. Um dasPotenzial von ChatGPT & Co. zu heben, sollten Kommunikatoren so schnell wiemöglich lernen, damit zu arbeiten. Wir bei PER sind dabei auf einem guten Weg."Social Media als wichtigster externer EinflussfaktorAuch externe Einflüsse wirken sich auf die Unternehmenskommunikation aus. Dazugehören zum Beispiel Medientrends. Dabei steht Social Media an erster Stelle. 88Prozent der Befragten halten deren Auswirkungen auf dieUnternehmenskommunikation für hoch. Mit deutlichem Abstand folgen der zunehmendeAktivismus der Medien (60 Prozent) und Fake News (56 Prozent). Drei von vierBefragten sehen ihr Unternehmen nicht gut genug aufgestellt, um Letztereausfindig zu machen und zu korrigieren.Neben Medientrends beeinflusst auch die Unternehmenskultur die Kommunikation. Amwichtigsten ist aus PR-Sicht der Wandel des Führungsstils in der Wirtschaft. 85Prozent halten dessen Auswirkungen für hoch, gefolgt von Greenwashing bzw.Nachhaltigkeit (82 Prozent). Konsens unter den Befragten ist: Unternehmen, dienicht nachhaltig auftreten, werden Akzeptanzprobleme in der Gesellschaftbekommen.Ein weiterer Einflussfaktor für die Unternehmenskommunikation sind diewirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Eine besonders wichtigeRolle spielt aus Sicht der PR-Experten der Fachkräftemangel. 84 Prozent rechnenmit hohen Auswirkungen auf die Unternehmenskommunikation. Eine große Bedeutunghaben nach Einschätzung der PR-Profis mit 82 Prozent auch Klimaschutz und dieaktuelle Inflation bzw. Rezession.Über PER Agency GmbHPER ist die Beratung für datengetriebene und evidenzbasierte Kommunikation. Wirentwickeln kanalübergreifende Kommunikationslösungen, mit denen wirsignifikanter Bestandteil der Wertschöpfung unserer Kunden werden. MitStandorten in Hamburg, München und Berlin, rund 50 Mitarbeitenden und mehr als20 Jahren am Markt ist PER immer am Puls der Zeit und schafft Sichtbarkeit undAufmerksamkeit in den relevanten Zielgruppen. PER ist Teil derTop-10-Kommunikationsberatung Faktenkontor Group, die zu den am schnellstenwachsenden Agenturen in Deutschland gehört.