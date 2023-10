Geiger Gruppe setzt beim Ausbau ihrer E-Ladeinfrastruktur auf SMATRICS

Wien/Oberstdorf (ots) - Der Green-Tech-Profi SMATRICS errichtet und betreibt als

360° Full-Service E-Mobilitätspartner Ladeinfrastruktur für den europaweiten

Flottenbetrieb der Geiger Gruppe.



Das erfolgreiche Familienunternehmen mit Hauptsitz in Oberstdorf im Allgäu ist

in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt mit einem Jahresumsatz von

700 Millionen Euro tätig. An über 100 Standorten in Deutschland und im

europäischen Raum wird der Fuhrpark sukzessive auf Elektroautos umgestellt und

sorgt so für eine Verbesserung der CO?-Bilanz.