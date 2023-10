Wie Maxime Rohde seinen Kunden zum Einstieg in den Aktienmarkt verhilft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eupen (ots) - Finanzielle Freiheit, ein zweites Standbein für die Rente odereinfach etwas mehr Haushaltsgeld: Die Investition in Aktien kann sich invielerlei Hinsicht lohnen. Maxime Rohde ist Aktien-Experte und setzt vor allemauf Transparenz und Offenheit, um auch Anfängern einen leichten Einstieg in dieWelt der Aktien zu ermöglichen. Wie er seine Kunden zur Umsetzung ihrerAnlageziele coacht und welche Renditen laut seiner Erfahrung realistisch sind,erfahren Sie hier.Mit Aktien reich zu werden, ist heutzutage zur Trendbewegung geworden. Trotzzahlreicher Broker-Apps, die damit werben, schnell und einfach den Aktienkauf zuermöglichen, können allerdings nur die wenigsten einen nennenswerten Gewinnverzeichnen. Andere wiederum würden zwar gerne ihr Geld sinnvoll investieren,finden jedoch den Aktienmarkt überfordernd und wissen nicht, wo sie anfangensollen. "Wer ohne Strategie ins Aktienwesen startet und nur schnell reich werdenmöchte, setzt sein Erspartes oft bereits am ersten Tag in den Sand. Vieledenken, dass die Börse immens komplex sei. Sie suchen deshalb jemanden, derihnen das erklärt - und hören dann meist auf unseriöse Finanz-Gurus, die ihnenschädliche, jedoch kostenlose Aktientipps geben. Im schlimmsten Fall wird dannso viel Verlust gemacht, dass das Depot ins Minus geht und das Startkapital wegist", warnt Aktien-Experte Maxime Rohde."Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Neueinsteiger oder bisher unglücklicheAnleger zu einem langfristig profitablen Portfolio zu verhelfen", erklärt MaximeRohde weiter. Er selbst konnte immense Erfolge an der Börse verzeichnen underreicht jährlich eine Mindestrendite von 13 bis 15 Prozent. Diesen persönlichenErfolg gibt er heute an seine Kunden weiter - und zwar aus Leidenschaft. "Ichwerde oft gefragt, weshalb ich Coachings anbiete, wenn ich mit meinenAktienrenditen doch eigentlich ausgesorgt habe", so der Experte. "Mich treibttatsächlich meine Leidenschaft an - zum einen natürlich für das Thema Aktien,aber auch dafür, Menschen finanziell abzusichern und zu beraten." Schon mitwenigen tausend Euro Startkapital können seine Kunden bei ihm mit demInvestieren beginnen. Dabei empfiehlt er seinen Kunden, bestenfalls fünf biszehntausend Euro mitzubringen. Mit einem solchen Startkapital lassen sichschnell Erfolge erzielen. Als Geschäftsführer ist er beim Erstgespräch dabei undgeht individuell auf die Ziele seiner Kunden ein. "Ich verkaufe keine Kopiemeines eigenen Portfolios", erklärt Maxime Rohde. "Das wäre unseriös und nichtsinnvoll. Viel eher erstelle ich mit meinen Kunden ihr eigenes Portfolio, dasauf ihre finanziellen Ziele und ihre Risikobereitschaft ausgerichtet ist."