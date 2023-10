EU-Pflicht für mehr nachhaltige Flugkraftstoffe ab 2025 beschlossen

Außerdem werden Flüge ab 2025 mit einem Umweltlabel gekennzeichnet. Das kann unter anderem den voraussichtlichen CO2-Fußabdruck eines Fluges pro Passagier angeben. So sollen Passagiere die Umweltverträglichkeit von verschiedenen Flügen besser vergleichen können. Der Gesetzesentwurf ist Teil des sogenannten Fit-for-55-Pakets, das vorsieht, die Treibhausgasemissionen in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken./mjm/DP/ngu

STRASSBURG (dpa-AFX) - Flugzeuge müssen in der EU ab 2025 umweltfreundlicher betankt werden. Ab dann gibt es eine Quote, wie viele sogenannte nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) beigemischt werden müssen, teilten die EU-Staaten am Montag mit, nachdem sie das Vorhaben offiziell gebilligt hatten. Darunter fallen zum Beispiel Kraftstoffe aus Bioabfällen, Altspeiseöl, aber auch synthetisch hergestellte Kraftstoffe. Der Anteil startet bei 2 Prozent, bis 2050 sollen 70 Prozent der auf EU-Flughäfen bereitgestellten Treibstoffe umweltfreundlich sein.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer