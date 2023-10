Konstantinos Vasiadis von der Elvinci.de GmbH Revolutionäre Technologien - wie KI und Automatisierung den Retourenprozess im Großhandel transformieren (FOTO)

Nürnberg (ots) - Das Retourengeschäft in Deutschland boomt weiterhin: Umso

wichtiger ist es, die Prozesse effizienter zu gestalten. Konstantinos Vasiadis

ist Experte für B-Ware und der Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH. Als dieser

unterstützt er Händler mit seiner Beratung und spezialisierten Softwarelösungen

dabei, ihre Prozesse im B-Waren-Geschäft zu optimieren. In diesem Artikel

erfahren Sie, welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Retourenabwicklung

spielt, warum Automatisierung für reibungslose Abläufe sorgt und wie diese

Technologien bei der Elvinci.de GmbH eingesetzt werden.



Schätzungen zufolge werden jährlich über 300 Millionen Pakete retourniert. Das

sind unzählige Artikel, deren Zustand ungewiss ist. Hat das Produkt einen

Defekt, der möglicherweise behoben werden kann? Handelt es sich um eine falsche

Bestellung, die zurückgesendet wird? Hat der Kunde vielleicht einen falschen

Artikel erhalten? Wenn ja, in welchem Zustand sind die Waren, wenn sie wieder im

Lager ankommen? Retouren verursachen Aufwand, so viel ist klar. Umso wichtiger

ist es, die Retourenabwicklung so effizient wie möglich zu gestalten. "Es gibt

durchaus Möglichkeiten, die es Unternehmen erlauben, ihr Retourengeschäft zu

optimieren", erklärt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH.