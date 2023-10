Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schorndorf (ots) - Fachkräfte werden in allen Bereichen händeringend gesucht.Das Problem: Unternehmen fällt es immer schwerer, qualifizierte Bewerbungen zugenerieren. Als Gründer und Geschäftsführer der Mehrbewerbungen.de GmbH habensich David Hock und Luan Freundl diesem Problem angenommen. Sie unterstützenIndustriebetriebe dabei, sich als attraktive Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zupositionieren, um so mehr Bewerber anzuziehen. Zu diesem Zweck haben die beidenRecruiting-Experten effiziente Methoden entwickelt, welche digitaleBewerbungsprozesse mit Social-Media-Werbeanzeigen kombinieren. Woran manunseriöse Agenturen erkennt und wie sich das Angebot der Mehrbewerbungen.de GmbHvon ihnen abhebt, erfahren Sie hier.Industriebetriebe sehen sich mit einem eklatanten Fachkräftemangel konfrontiert.Die Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter verläuft schleppend, oftmals gehennur sehr wenige Bewerbungen auf herkömmliche Stellenausschreibungen ein.Aufgrund von fehlendem Personal können Aufträge nicht mehr wie gewohntabgearbeitet oder müssen im schlimmsten Fall sogar abgelehnt werden. VieleIndustriebetriebe haben mittlerweile begriffen, dass sie ohne professionelleHilfe bei Digitalisierung und Personalgewinnung nicht weiterkommen. Auf derSuche nach einer passenden Agentur stoßen sie jedoch häufig auf unseriöseAnbieter, die große Erfolge versprechen, bei denen die Ergebnisse aberausbleiben. "Vielen Agenturen fehlt es an einer Spezialisierung auf eineBranche, was dazu führt, dass sie auf keiner Ebene professionell arbeiten",erklärt David Hock, Geschäftsführer der Mehrbewerbungen.de GmbH."Umso wichtiger ist es, genau zu prüfen, ob eine Agentur auch halten kann, wassie verspricht", ergänzt sein Geschäftspartner Luan Freundl. "Dabei braucht esvor allem einen ganzheitlichen Ansatz der Agentur." Genau diesen bieten diebeiden Geschäftsführer mit ihrem Angebot: Gemeinsam mit ihrem Team entwickelnsie digitale Prozesse, durch welche ihre Kunden als attraktive Arbeitgeberwahrgenommen werden und so deutlich mehr qualifizierte Bewerbungen generieren.Dabei setzen sie auf bewährte Strategien, die sich bereits in der Zusammenarbeitmit zahlreichen Industrieunternehmen als wirkungsvoll erwiesen haben. Was dasAngebot von David Hock und Luan Freundl von dem anderer Agenturen unterscheidetund welche Erfolge sie für ihre Kunden erzielen, haben die beiden Experten imFolgenden zusammengefasst.Woran sich unseriöse Agenturen erkennen lassen"Viele unserer Kunden haben bereits vor der Zusammenarbeit mit uns mit anderenAgenturen zusammengearbeitet", sagt David Hock. "Dabei sahen die Situationen