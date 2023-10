Financial Freedom Report 2023 Unterschätzt? Finanzielle Unabhängigkeit im Schatten anderer Krisensituationen (FOTO)

München (ots) - Obwohl die wirtschaftliche Lage weiter angespannt bleibt und die

Inflation noch immer auf hohem Niveau liegt, zeigt der Financial Freedom Report

2023: Die Mehrheit bewertet ihre persönliche Finanzsituation positiver als im

Vorjahr. Doch trotz aufhellender Stimmung warnt die LV 1871 davor, die

finanzielle Unabhängigkeit, Altersvorsorge und Absicherung aus den Augen zu

verlieren. Für den dritten Financial Freedom Report hat die LV 1871 im August

2023 rund 2.500 Menschen in Deutschland online nach ihrer Haltung zu

finanzieller Freiheit gefragt.



"Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage und einer hohen Inflation sehen

wir, dass die Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ihre persönliche

Finanzsituation positiver wahrnimmt als im Vorjahr. Diese Tendenz zeichnet sich

auch im Financial Freedom Index ab. Doch wir dürfen uns vom Schein nicht trügen

lassen, denn gerade im aktuellen Umfeld bleiben die Risiken, die die finanzielle

Unabhängigkeit der Menschen gefährden, bestehen oder werden gar größer", sagt

Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871.