GOLDMAN SACHS stuft Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hellofresh von 23,40 auf 29,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den am 26. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Kochboxen-Versenders sollten die Trendwende beim Wachstum und die Kapitalverwendung im Fokus stehen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das währungsbereinigte Umsatzwachstum sei sie optimistischer als der Markt, für den Anstieg der operativen Ergebnismarge (Aebitda) dagegen etwas vorsichtiger. Zudem rechnet Yang mit einer Bestätigung der Jahresziele./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 22:13 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 25,85EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Lisa Yang

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29,60

Kursziel alt: 23,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m