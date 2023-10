Seite 2 ► Seite 1 von 8

Köln (ots) -- Der neue Tourneo Custom von Ford Pro erreicht mit überzeugenderLeistungsfähigkeit, schickem Design und Premium-Ausstattungsdetails ein neuesNiveau- Komplett neu konstruiertes Multifunktions-Fahrzeug mit bis zu neun Sitzplätzenbietet großen Komfort und üppiges Raumangebot für private Käufer undFirmenkunden- Fortschrittliche Antriebsoptionen inklusive Plug-in-Hybridtechnologie,intelligentem Allradsystem und besonders effizientem 8-Gang-Automatikgetriebe- Komfortable Ausstattungsdetails wie schienenbasiertes, besonders flexiblesSitzsystem, elektrisch betriebene Schiebetüren, Lenkrad mit Tischfunktion undB&O-Soundsystem- Die neue Tourneo Custom-Familie ist ab sofort konfigurier- und bestellbar;Orderbücher für den rein elektrischen ab 2024 verfügbaren E-Tourneo Customöffnen in KürzeMit dem neuen Tourneo Custom* legt Ford Pro die Messlatte im Segment derMultifunktions-Fahrzeuge nochmals höher. Der attraktiv-modernePersonentransporter basiert auf einer umfassend neu entwickelten Plattform. Sievereint eine beispielhafte Vielseitigkeit mit ausgeprägten Komforteigenschaftenund einer ganzen Reihe hochmoderner Antriebsoptionen, die neben Allrad auch einePlug-in-Hybridmotorisierung umfasst. Mit Platz für bis zu neun Personen eignetsich der neue Tourneo Custom für den privaten Gebrauch als geräumigesFamilien-Shuttle ebenso wie für den gewerblichen Einsatz. Dies zeigt schon seinelange Liste an Premium-Ausstattungsdetails. Sie reicht von den besondersflexiblen, auf Schienen gelagerten Sitzen in den hinteren Reihen über einPanorama-Glasdach und ein B&O-Audiosystem bis hin zu seitlichen Schiebetüren,die berührungsfrei auf- und zugleiten. Überaus pfiffig präsentiert sich auch dasinnovative Lenkrad: Es lässt sich flach aufstellen und dient dem Fahrer alskleiner Tisch für die Frühstückspause oder den Laptop.Das hohe Komfortniveau und die charakteristische Fahrdynamik des neuen FordTourneo Custom sind konstruktiv verankert. Seine optimierte Grundarchitektur mitEinzelradaufhängung auch an der Hinterachse kombiniert überlegeneFederungseigenschaften mit sicherer Fahrstabilität. Das Multifunktions-Fahrzeugtritt mit einer besonders vielseitigen Motorenpalette an. Hierzu gehören FordEcoBlue-Dieselantriebe auf dem jüngsten Stand der Technik mit 100 kW (136 PS)*,110 kW (150 PS)* und 125 kW (170 PS)* ebenso wie eine ganz neue Variante mitPlug-in-Hybridtechnologie (PHEV) und der Ford E-Tourneo Custom*. Die reinelektrische Modellvariante setzt auf einen 160 kW (218 PS) starken E-Motor, die