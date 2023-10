Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) - Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren nahezu alleLebensbereiche erfasst. Das Gesundheitswesen bildet hierbei keine Ausnahme.Bereits Mitte der 80er Jahre, als die Geschichte der Health-IT Fahrt aufnahm,hat die international führende Medizinmesse MEDICA (https://www.medica.de) inDüsseldorf das Thema mit ihrem Programm intensiv begleitet. Den Anfang bildetenAngebote in Bezug auf Hard- und Software für die so genannte "Praxis-EDV". Mitder seinerzeitigen Sonderschau, der "MEDICA Medienstraße", wurden derÄrzteschaft die Vorteile des IT-Einsatzes aufgezeigt. Derzeit und erst rechtgetrieben durch die Phase der Corona-Pandemie hat das Tempo der Digitalisierungnoch einmal merklich angezogen. Künstliche Intelligenz (KI), Telemedizin,Wearables, elektronische Patientenakten oder Big Data sind nur einigeSchlagworte, die die Gesundheitswirtschaft umtreiben. Und unverändert ist dieMEDICA mit mittlerweile mehr als 5.000 beteiligten Unternehmen in diesem Jahrwieder die länderübergreifende Plattform, um aufzeigen, inwieweit dadurch diemedizinische Versorgung zeitgemäß ausgestaltet werden kann (Messelaufzeit: 13. -16 November 2023).Dabei wird das MEDICA HEALTH IT FORUM (https://www.medica.de/mhif1) in Halle 12(als heutiger Programmnachfolger der einstigen "MEDICA Medienstraße") mit seinervielfältigen Agenda und absoluten Top-Speakern beleuchten, welche Chancen in derAdaption allgemeiner Trends wie die zunehmende Nutzung des KI-Tools `ChatGPT´oder die rege Kommunikation via Social Media für den Medizinbereich stecken.PD Dr. Jeanette Miriam Lorenz wird als Abteilungsleiterin "Quantum-enhanced AI"am Fraunhofer IKS mit eben diesem Thema in die Eröffnungssession des Forumsstarten (Montag, 13. November, 12 - 13 Uhr). Dabei hat Quantencomputing dasPotenzial, zahlreiche Branchen massiv zu verändern. Aktuell ist aber noch vielForschung nötig, bis es in der Breite angewendet werden kann.Arzt-"Sprech" in Einfach - formuliert von ChatGPTKI liefert auch ohne die massive Rechenleistung des Quantencomputing bereitsjetzt Beiträge zur Gesundheitsversorgung. So setzt der Chatbot `ChatGPT´ KI ein,um passende Texte als Antwort auf möglichst präzise formulierte Anfragen zuerstellen. Viele sehen großes Potenzial darin, warnen aber auch vor zu schnellerEinführung und unkritischer Nutzung - wie ist nun der Stand in Bezug auf denMedizinbereich? Prof. Michael Forsting, Direktor des Instituts für Diagnostischeund Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie der UniversitätsmedizinEssen, diskutiert darüber (am 14. November), im Rahmen eines Expert Panels. Erglaubt: "Auf absehbare Zeit ist dies nicht disruptiv." Dennoch: "Der Computer