Schauen Sie uns bitte in die Karten! Der Transparenzbericht 2022 ist da (FOTO)

Bochum (ots) - Was bietet meine Krankenkasse? Wie hochwertig ist die

Servicequalität, wie vielfältig das Leistungsspektrum? Wie ist die Qualität der

Leistungen einzuschätzen? Und werde ich im Falle eines Falles gut versorgt sein?

Die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft von Krankenkassen zu

erkennen und einzuordnen, ist oftmals genauso kompliziert wie ein Buch mit

sieben Siegeln zu öffnen. Mit dem aktuellen Transparenzbericht für das

zurückliegende Jahr 2022 bietet die VIACTIV wieder einen umfassenden Einblick

über alle wichtigen Kennzahlen. Dabei gibt auch dieser mittlerweile vierte

Bericht noch mehr Informationen als allgemein üblich.



"Transparenz ist unser Leitmotiv. Wir sind davon überzeugt, dass Versicherte ein

Recht auf umfassende Information über die Qualität unserer Leistungen und

Services haben. Es ist die einzige Möglichkeit, objektiv zu bewerten und sich

bewusst für die Versicherung bei der VIACTIV zu entscheiden", betont Dr. Simone

Kunz, Vorständin bei der VIACTIV Krankenkasse.





Transparenz und Vergleichbarkeit

Die VIACTIV Krankenkasse engagiert sich schon seit Jahren für mehr Transparenz im Markt der Krankenversicherungen. Regelmäßig werden daher einmal im Jahr die wichtigsten Kennzahlen zur finanziellen Situation sowie zum aktuellen Leistungsgeschehen öffentlich zugänglich auf der Homepage zur Verfügung gestellt.

Aktuell gibt es politische Bestrebungen, einheitliche Kennzahlen für alle Krankenkassen zu definieren.

"Wir begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich. Es ist uns ein besonderes Anliegen, objektive und vergleichbare Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen, dass immer mehr Krankenkassen unserem Beispiel folgen und ihre Kennzahlen in der empfohlenen Form veröffentlichen. Denn dann wäre der Weg zu Transparenz und Vergleichbarkeit geebnet. Unsere VIACTIV hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, auch in Zukunft immer etwas mehr als das Geforderte offenzulegen. Wir möchten, dass unsere Versicherte uns in die Karten schauen, das ist ihr gutes Recht", so der Appell vom VIACTIV-Vorstandsvorsitzenden Markus Müller.