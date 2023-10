WARBURG RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Übernahmeangebot für Vitesco auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der geplante Zusammengang folge einer industriellen Logik, da das Elektronik-Wissen von Vitesco mit dem mechanischen Know-how von Schaeffler kombiniert werde, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Der hohe Auftragsbestand der Regensburger biete dem fusionierten Unternehmen eine solide Wachstumsperspektive im wichtigen Zukunftsgeschäft der E-Mobilität. Dabei sei die gebotene Übernahmeprämie angesichts der erhofften Synergien nicht besonders hoch./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,13 % und einem Kurs von 5,18EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m