3,5 Millionen Euro für 100 Jahre alte Leica Kamera erzielt

--------------------------------------------------------------

Die kommende Auktion findet am 12. Oktober in Wetzlar statt! Zum Auktionsh

aus

https://www.wetzlarcameraauctions.com/

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wetzlar (ots) - Spitzenpreise für historische Leica Kameras bei Auktion inWetzlarBei der fünften Auktion von Wetzlar Camera Auctions (WCA) für historischeFotokameras und Zubehör kamen am vergangenen Samstag insgesamt 259 Lose zurVersteigerung. Den überwiegenden Teil davon bildeten wiederum Leica Kameras.Gleich zu Beginn der Auktion erzielte das Los Nummer 5 ein ganzaußerordentliches Ergebnis. Die Kamera aus der Leica 0-Serie von 1923 wurde nacheinem Startpreis von EUR 800.000,-- schließlich mit EUR 3,5 Millionenzugeschlagen. Es handelt sich dabei um den weltweit zweithöchsten jemals aufAuktionen für eine Fotokamera erzielten Preis. Die Kamera stammte aus eineritalienischen Privatsammlung und war zuletzt vor 30 Jahren dorthin verkauftworden. Zwei Jahre vor der Markteinführung der Leica entstanden fürErprobungszwecke 22 bis 25 dieser Kameras, von denen derzeit weltweit noch 16Exemplare bekannt sind. Aufgrund der Beurteilung der Leica 0-Serie durch diebeteiligten Fachleute entschied Ernst Leitz II im Jahr 1924, die von OskarBarnack konstruierte Kamera in Serie zu fertigen. Die dadurch eingeleitete"Revolution in der Photographie" nahm damit ihren Lauf. Es handelt sich bei derLeica 0-Serie daher nicht nur um die Prototypen der Leica, sondern um diePrototypen aller Kleinbildkameras bis heute."Genau 100 Jahre nachdem diese Kamera hier in Wetzlar hergestellt wurde, konntenwir diese nun hier in Wetzlar versteigern - eine Ehre für unser Auktionshaus undnatürlich ein absoluter Höhepunkt in unserer Unternehmensgeschichte", betonteWCA Mitinhaber Lars Netopil (Wetzlar).Für ausgesucht rare Exponate wurden erneut teilweise erstaunliche Ergebnisseerzielt.So wurde der Prototyp der Leica IIIc aus dem Jahr 1934 nach einem Startpreis vonEUR 80.000,-- schließlich für EUR 400.000,-- zugeschlagen.Ein ebenfalls ungewöhnlich hohes Ergebnis von EUR 162.500,-- brachte eine LeicaM3 aus dem ehemaligen Bestand der Deutschen Bundeswehr in NATO-olivgrünerAusführung von 1966 nach einem Startpreis von EUR 30.000,--.Ebenfalls spektakuläre Ergebnisse wurden erneut auch für die raren schwarzlackierten Leica M Kameras und Objektive aus den 1950er und 60er Jahren erzielt.Ein frühe schwarz lackierte Leica M2 mit zwei passenden schwarz lackiertenObjektiven aus dem Jahr 1958 etwa, wurde für ebenfalls EUR 162.500,--zugeschlagen. Eine äußerst frühe schwarz lackierte Leica M4 mit Schnellaufzug