Vier von zehn Personalvermittlern erzielen mit Active Placement einen wichtigen Umsatzanteil / "Barometer Personalvermittlung 2023" stellt das Fachkräfterecruiting im In- wie im Ausland in den Fokus

Berlin (ots) - Angesichts des immer akuter werdenden Fachkräftemangels liegt ein

Schwerpunkt der diesjährigen Studie "Barometer Personalvermittlung 2023:

Wachstumspotenziale für ein modernes Recruiting" auf dem Thema

Fachkräfterecruiting im In- wie im Ausland. Denn sowohl das Personalwesen wie

auch das Recruiting befinden sich derzeit in einem massiven Wandel. Im Fokus der

Studie steht daher das Thema Active Placement , also der proaktive Vertrieb

passender Kandidatenprofile an Bestandskunden sowie an Neukunden. 81 Prozent der

befragten Personalvermittler betreiben bereits Active Placement bei

Bestandskunden. Knapp 70 Prozent der Personalvermittlungsunternehmen nutzen

Active Placement auch, um Firmen anzusprechen, die noch keine Kunden sind.

Insgesamt 40 Prozent der befragten Personalvermittlungsunternehmen erzielen mit

Active Placement einen wichtigen Umsatzanteil.



"Personalvermittler können mit Active Placement neue Kundenkontakte knüpfen.

Wichtig für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist die Qualität der

Bewerberauswahl ebenso wie eine gute Recherche und Analyse des Unternehmens im

Vorfeld", erklärt der Vorsitzende des Verbandsbereichs Personalvermittlung des

Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP), Heinz Ostermann .