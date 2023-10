JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der geplante Zusammenschluss habe eine starke strategische Logik durch komplementäre Technologien, die die Wachstumschancen in der Elektromobilität nutzen, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv gewichte er unter anderem die Prämie für die Aktionäre und die erhofften hohen Synergien. Auch werde mit einer gelungenen Transaktion die Aktionärsstruktur bei Schaeffler durch die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien vereinfacht./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 08:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 08:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,13 % und einem Kurs von 5,18EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akshat Kacker

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,70

Kursziel alt: 7,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m