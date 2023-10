Strategische Partnerschaft zur Digitalisierung der Baubranche Würth investiert in LCM Digital - Softwaretochter von Drees & Sommer (FOTO)

Stuttgart/Künzelsau (ots) - Die Adolf Würth GmbH & Co. KG, Weltmarktführer in

der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und

Befestigungsmaterial, steigt als zweiter Gesellschafter bei LCM Digital ein, ein

Tochterunternehmen des Bau- und Immobilienspezialisten Drees & Sommer SE. Die

Minderheitsbeteiligung wurde unter dem Vorbehalt der Zustimmung der

EU-Wettbewerbskommission in Brüssel im August 2023 vereinbart.



LCM Digital - Software made im Ländle