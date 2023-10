DFS eröffnet bis 2026 die erste Sieben-Sterne-Luxus-Einzelhandels- und Unterhaltungs-Destination der Weltklasse, die DFS Yalong Bay in Sanya, Hainan, China .

.000 Quadratmeter großen Gelände werden mehr als 1.000 Luxusmarken vertreten sein, darunter legendäre Häuser der LVMH-Gruppe, die in verschiedenen Kategorien wie Mode und Bekleidung, Schönheitspflege und Düfte, Uhren und Schmuck, Weine und Spirituosen, gehobene Gastronomie sowie Lebensmittel und Getränke mit außergewöhnlichen Konzepten aufwarten. Das Projekt wird bis 2030 schätzungsweise über 16 Millionen Besucher pro Jahr anziehen und in der Yalong Bay bedeutende wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen.

HONGKONG, China, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die DFS Group, der weltweit führende Einzelhändler für Luxusreisen, gab Pläne bekannt, bis 2026 die erste Sieben-Sterne-Luxus-Einzelhandels- und Unterhaltungs-Destination der Weltklasse, die DFS Yalong Bay, in Sanya, Hainan, China, zu eröffnen.

DFS plant eine noch nie dagewesene Investition in einen 128.000 Quadratmeter großen Standort, der nach seiner vollständigen Inbetriebnahme mehr als 1.000 Luxusmarken anziehen wird, darunter legendäre Häuser der LVMH-Gruppe.Die DFS Yalong Bay wird Sanyas erste Adresse für Luxus-Shopping, erstklassige Unterkünfte, Restaurants und Unterhaltung werden und internationalen und einheimischen Touristen innovative, renommierte Luxusmarken und Erlebnisse bieten.

„Die DFS Yalong Bay ist eine unglaublich spannende Entwicklung für DFS, und ich glaube, auch für die chinesische Reisebranche", sagte Benjamin Vuchot, Vorsitzender und CEO von DFS, in Cannes. „Denken Sie an den Glamour und das Erlebnis von Shanghai, Macau, Dubai und Las Vegas: Fügen Sie jetzt Sanya zu diesen Traum-Destinationen hinzu. Die Yalong Bay ist ein wichtiger Zugangspunkt für Hainan, den die chinesische Regierung zum größten Freihandelshafen der Welt machen will. Zusätzlich zu dieser starken Politik bietet Hainan auch luxuriöse Resorts, wunderschöne weiße Sandstrände und erstklassige medizinische Einrichtungen. Daher glauben wir, dass Hainan gut aufgestellt ist, um einer der am schnellsten wachsenden Luxusmärkte der Welt zu werden und sowohl den inländischen als auch den internationalen Konsum zu maximieren."