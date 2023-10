UBS stuft Hugo Boss auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 89 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der schwierigen Handelsbedingungen im September dürfte der Modekonzern im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 14 Prozent erreicht haben, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich die Aktie in den vergangenen drei Monaten über 10 Prozent schlechter als der Sektor entwickelt habe, sei er nach wie vor der Ansicht, dass sich die Trendwende bei den Metzingern in einem frühen Stadium befinde und noch erhebliche Chancen für Marktanteilsgewinne bestünden. Für die Jahre 2023 bis 2025 reduzierte der Experte allerdings seine Gewinnprognosen (EPS) um 3 bis 4 Prozent./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2023 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2023 / 21:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 60,64EUR gehandelt.



