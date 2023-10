Seit seinem Hoch Ende Juli hat der Deutsche Aktienindex Dax kräftig Federn lassen müssen. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob sie ihre Bestände entgegen dem Trend aufstocken sollten, um von einer Kurserholung zu profitieren. Schließlich steht mit dem Schlussquartal eine traditionell gute Aktienphase bevor. „Tatsächlich sendet die Dax-Historie ein Einstiegssignal“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „Allerdings sollten Anleger beachten, dass aus fundamentaler Sicht eigentlich kein Grund für einen Aufschwung besteht.“

„Rein statistisch gesehen sind die Kursverluste seit Sommer keine Ausreißer“, sagt Gerlinger. Von allen Börsenmonaten ist der September der schlechteste und der August der zweitschlechteste. Das zeigt eine Auswertung des Handelsblatts seit 1988, dem Geburtsjahr des Dax. Die gleiche Statistik legt nahe, dass es nun aufwärts gehen könnte. Denn Verluste im Schlussquartal sind ungewöhnlich. Im historischen Durchschnitt haben sich Oktober, November und Dezember als sehr gute Börsenmonate erwiesen. Lediglich der April schneidet im Schnitt besser ab als das herbstliche Dreiergespann.

„Vor diesem Hintergrund mag es jetzt reizvoll erscheinen, die gefallenen Kurse zum Wiedereinstieg zu nutzen“, so Gerlinger. Von der fundamentalen Seite her spricht allerdings eher wenig für einen Aufschwung. Die Zinsen liegen weiter hoch, die Bund-Rendite ist gerade wieder auf über drei Prozent geklettert – dort war sie das letzte Mal 2011. Auf der Konjunkturseite deutet alles auf eine Kontraktion der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal hin. Schwach ist insbesondere der private Konsum – die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sind im August das dritte Mal in Folge gefallen, auch die Exporterwartungen der Unternehmen sind im Keller.

Gleichzeitig allerdings geht die Inflationsrate zügig zurück, die Leitzinsen dürften ihren Gipfel erreicht haben und die US-Konjunktur zeigt sich robuster als gedacht. Angesichts der gefallenen Kurse könnte sich der antizyklische Einstieg für risikobereite Anleger lohnen, so Gerlinger. „Schließlich sind viele der negativen Nachrichten und Erwartungen in den Kursen bereits eingepreist – die große Frage ist, ob es genug ist.“

Mehr unter www.moventum.lu

Über Moventum:

Moventum S.C.A. als unabhängiger Financial Service Partner bietet Finanzdienstleistern wie Beratern und Vermögensverwaltern sowie institutionellen Kunden aus aller Welt seit mehr als 20 Jahren eine Heimat. Die digitale Plattform „MoventumOffice“ ermöglicht Zugang zu mehr als 10.000 Fonds, ETFs und weiteren Wertpapieren. Darüber hinaus können Finanzberater hier Depots für ihre Kunden eröffnen, Handelsaufträge platzieren sowie Analyse-, Reporting- und Support-Tools nutzen. Institutionelle Kunden können ihren kompletten Fondshandel mit komplementären Services im Rahmen einer Sammel- oder Einzeldepotführung bei Moventum auslagern. Für Asset-Manager werden weitreichende Fondsservices übernommen: von der Register- und Transferstelle über Fondsbuchhaltung bis zu Unternehmensverwaltung und Domizilierungsservice.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertprozentige Tochter der Moventum S.C.A. In der Management Company, in der sich seit Jahresbeginn 2019 die Expertise des Asset Managements von Moventum konzentriert, werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt.