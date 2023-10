Endotronix erhält IDE-Genehmigung für die Markterweiterung der klinischen Studie PROACTIVE-HF 2

Die PROACTIVE-HF 2-Studie zielt darauf ab, den Zugang zu Patienten der NYHA-Klasse II zu erweitern und die pulmonalarterielle druckgesteuerte Therapie mit dem Cordella-Sensor zu skalieren.

Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen auf der jährlichen Konferenz der Heart Failure Society of America (HFSA) positive klinische 12-Monats-Daten zu einer Untergruppe von Patienten in der zulassungsrelevanten klinischen Studie PROACTIVE-HF

NAPERVILLE, Ill., 9. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Endotronix, Inc., ein Unternehmen für digitale Gesundheits- und Medizintechnik, das die Behandlung von Herzinsuffizienz (HF) vorantreiben will, gab bekannt, dass es von der FDA die Genehmigung für eine anschließende multizentrische Studie (PROACTIVE-HF 2) erhalten hat, in der der Cordella-Sensor des Unternehmens für die druckgesteuerte Therapie der Lungenarterie (PA) untersucht wird. Die prospektive, zweiarmige Studie zielt darauf ab, den Zugang zu HF-Patienten der New York Heart Association (NYHA) der Klasse II zu erweitern und ein effizientes und skalierbares Remote-Patientenmanagement mit einer vom Arzt geleiteten Strategie des Patientenselbstmanagements zu unterstützen.