Leipzig (ots) - Hohe Kosten, trübe Aussichten, sinkende Renditen: DiePerspektiven am Immobilienmarkt drücken bislang große Erwartungshaltungen. SvenSchwarzat und Kevin Rader sind Sanierungsexperten und sorgen mit ihrer RSWohnWerte GmbH durch den Kauf und die anschließende Aufwertung vonBestandsobjekten für qualitativen Wohnraum in Leipzig. Wann es sich lohnt, seineImmobilie trotz Sanierungsnotwendigkeit zu behalten und wann der Verkauf inBetracht gezogen werden sollte, erfahren Sie im Folgenden.Teure Kredite, rechtliche Unsicherheiten bei alten Heizungsanlagen und ein nichtkalkulierbares Inflationsrisiko - Immobilieneigentümer stehen vor großenHerausforderungen. Die Zeiten krisensicherer Anlagen neigen sich dem Ende zu,sind doch bevorstehende Investitionen von sanierungsbedürftigem Gebäudebeständenkaum in fixen Zahlen zu verpacken. "Vielen Eigentümern fehlen schlicht dienötigen Mittel, um ihre Immobilien entsprechend den Anforderungen zu sanieren -ein Verkauf wird damit mehr und mehr bevorzugt" betonen Sven Schwarzat und KevinRader. Als Immobilienexperten und Gründer der RS WohnWerte GmbH haben sie sichdarauf spezialisiert, Bestandsimmobilien vorwiegend in Leipzig und Magdeburg zukaufen, zu sanieren und so qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Siekennen den Markt und seine Herausforderungen damit genau. Was Eigentümer vor derEntscheidung zum Verkauf beachten sollten, haben die Experten im Folgendenzusammengefasst.1. Gesetzesänderung zu erneuerbaren Energien beachtenEigentümer sollen mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) zum Sanierengezwungen werden, flächendeckende Mietpreisdeckel werden diskutiert und diePolitik scheint an ihren Bestrebungen festhalten zu wollen. Für die Energiewendesoll im Wohnraumsektor außerdem massiv CO2 eingespart werden - Vorschriften, diebereits Anfang 2024 in Kraft treten sollen. Die Novelle sieht die energetischenSanierungsmaßnahmen im Heizungsanlagenbereich vor. Wer sich als Eigentümerweigert, wird mit Bußgeldern konfrontiert. Der Immobilienmarkt reagiertverhalten, erste Wertverluste bei alten Immobilien sind bereits festzustellen.Aus Sicht der Politik sind diese Maßnahmen erst der Anfang. Doch auch weitereund bislang unbekannte drohende Kosten sorgen für eine gedrückte Stimmung beiden Immobilienpreisen.2. Höhere Kreditkosten berücksichtigenDie Null-Zins-Politik der EZB ist vorbei und ein Ende der Leitzinserhöhungen istnoch nicht absehbar. Es drohen nicht nur steigende Kosten bei den Kreditzinsen,