Für eine perfekte Weihnachtsstimmung Govee bringt seine erste Weihnachtsbeleuchtung auf den Markt

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Govee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche,

kündigt die Verfügbarkeit der Govee Christmas String Lights

(https://www.amazon.de/dp/B0CD1B9Y36) , die für eine festliche und gemütliche

Weihnachtszeit sorgt, an. Die Weihnachtslichterkette ist in zwei Varianten

erhältlich: 10 Meter und 200 Meter. Das Uni-IC Control (einzeln ansteuerbare

LEDs) Feature ermöglicht einen Gradient-Farbverlauf entlang der Lichterkette.

Dank der IP65 Wasserdichtigkeit können Anwender mit der Lichterkette nicht nur

Weihnachtsbäume stimmungsvoll in Szene setzen, sondern sie auch im Freien

nutzen. Partystimmung kommt auf mithilfe von Musik- und Gamemodi, die eine auf

den Takt der Musik und/oder Ton abgestimmte Lichtshow erzeugen. Die Govee Home

App lässt sich zudem auch mit Amazon Alexa und Google Assistant koppeln und so

kann die Lichterkette dann auch über Sprache gesteuert werden.



S timmungsvolle Lichteffekte und v ielseitig einsetzbar