WARBURG RESEARCH stuft KWS Saat auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Saatguthersteller bleibe auf dem Wachstumspfad, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie und überarbeitete seine Schätzungen. Die erste Prognose für das bereits seit Anfang Juli laufende Geschäftsjahr erscheint dem Experten sehr konservativ./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 53,90EUR gehandelt.