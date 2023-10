JEFFERIES stuft Adidas auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Angesichts des schwierigen Branchenumfelds dürften die Ergebnisse des Sportartikelherstellers für mehr Klarheit sorgen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Während in Nordamerika vermutlich weiterhin hohe Lagerbestände das Geschäft beeinträchtigten, rechne der Markt mit einer Änderung der Prognose. Diese habe der Konzernchef bereits zum Halbjahr als konservativ bezeichnet. Besonders dürften den Markt aber weitere Hinweise interessieren, wie das Unternehmen mittelfristig seine Profitabilität wieder steigern will./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 05:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 05:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 165,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m