Es rumort in der Gigafactory Berlin-Brandenburg! Droht ein Streik bei Tesla?

Dirk Schulze, IG Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, erklärte nun: "Niemand in Deutschland muss seine Gewerkschafts-Mitgliedschaft verheimlichen. Auch bei Tesla haben Beschäftigte das Recht, sich zu organisieren und ihre Meinung frei zu äußern. Mit ihrer starken Aktion zeigen die Tesla-Kolleg*innen: Sie sind bereit, für ihre Rechte einzutreten." Die Tesla-Aktie startet mit einem leichten Minus in den heutigen Handelstag an der Nasdaq. Aktuell notiert die Aktie mehr als 2,5 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 253,87 US-Dollar.

Eine parallel verlaufende Unterstützungsaktion der IG Metall sollte den Dialog fördern. Am Montag hatten Tesla-Mitarbeiter die Möglichkeit, an verschiedenen Standorten, darunter Bahnhöfen und vor dem Werkstor, mit erfahrenen Gewerkschaftsmitgliedern über ihre Anliegen zu sprechen.

Ein Bericht des Stern deckte eine auffällige Häufung von Arbeitsunfällen in der Tesla-Fabrik auf. Zwischen Juni und November 2022 wurden 190 meldepflichtige Unfälle gemeldet. Zum Vergleich: Laut IG Metall ereignen sich im Durchschnitt 16 meldepflichtige Unfälle pro 1.000 Beschäftigte bei Autoherstellern und Zulieferern. Auch das ESG-Tool von MSCI weist bei der Tesla-Aktie darauf hin, dass "das Unternehmen in schwere bis mittelschwere Kontroversen im Bereich der Arbeitsrechte verwickelt ist". Insgesamt erhält die Tesla-Aktie 'nur' ein ESG-Rating von A. Zum Vergleich: Der chinesische Tesla-Konkurrent XPENG erhält das zweitbeste ESG-Rating von AA.

Mehr als 1.000 Beschäftigte des US-Elektroautoherstellers Tesla setzten nach Angaben der IG Metall in der Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide (Oder-Spree) ein Zeichen für bessere Arbeitsbedingungen. In einer bisher einmaligen Aktion zeigten sie sich während der Nacht- und Frühschicht mit IG Metall-Aufklebern auf den T-Shirts, die die Forderung "Gemeinsam für sichere gerechte Arbeit bei Tesla" tragen.

Mitarbeiter der Tesla-Gigafactory in Grünheide fordern mittels einer Aktion bessere Arbeitsbedingungen. Was ist da los und stehen die Bänder in Grünheide bald still?

