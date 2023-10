JPMorgan sieht großes Potenzial in dieser Chip-Aktie – klare Kaufsignale!

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

"Wir gehen davon aus, dass Arm in den nächsten drei Jahren eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 18 Prozent beim Umsatz erzielen wird, und zwar aufgrund des höheren IP-Gehalts (der zu höheren Lizenzgebühren führt), der Marktanteilsgewinne gegenüber proprietären/legacy Compute-Architekturen und der zunehmenden Marktdurchdringung von Arm in den wachstumsstärksten Marktsegmenten wie Auto, IoT und Datacenter Compute", so Analyst Harlan Sur von JPMorgan in einem Researchbericht.

Andere Finanzhäuser wie Deutsche Bank und Goldman Sachs stufen die Aktien von Arm Holdings ebenfalls mit einer Kaufempfehlung ein. Aufstocken lautet auch die durchschnittliche Empfehlung bein Datenportal MarketScreener. Knapp neun Prozent beträgt der Abstand vom aktuellen Niveau zum mittleren Kursziel. Allerdings liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2024 bei 135.

Die Arm Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 51,50USD gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion