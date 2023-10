Nachdem Salesforce von 126,34 auf 238,22 US-Dollar bis Mitte Juli zulegen konnte und hierbei wichtige Hürden gemeistert hatte, wie beispielsweise bei 193,91 und grob 210,00 US-Dollar, ist das Papier in eine gesunde Konsolidierung übergegangen. Unglücklicherweise entwickelt sich diese jedoch zunehmend in Gestalt einer SKS-Formation, die in der Charttechnik häufig als Trendwendemuster vorkommt. Eine erfolgreiche Auflösung dieses Konstrukts würde das Schicksal der Aktie auf Sicht der nächsten Wochen und Monate besiegeln.

Jetzt genau beobachten!