Ausbau der Kooperation in der Neurologie zwischen Klinikum Wetzlar und Uniklinikum Gießen / Neurologische Patienten im Lahn-Dill-Kreis profitieren von universitärem Know-how (FOTO)

Gießen / Wetzlar (ots) - Die enge Zusammenarbeit im Bereich Neurologie zwischenden Lahn-Dill-Kliniken und dem Universitätsklinikum Gießen wird weiterausgebaut. Damit unterstreichen beide Kliniken ihr Vorhaben, die Versorgung vonneurologischen Patientinnen und Patienten im Lahn-Dill-Kreis kontinuierlichweiterzuentwickeln. "Die Kooperation ist für beide Seiten ein Gewinn undermöglicht den Menschen im Lahn-Dill-Kreis eine hervorragende neurologischeVersorgung auf dem höchsten klinischen und wissenschaftlichen Niveau", sagteTobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken.Die Neurologie am Klinikum Wetzlar wurde von Beginn an in enger Zusammenarbeitmit dem Universitätsklinikum Gießen betrieben. Gemeinsames Ziel derKooperationsvereinbarung ist die Sicherstellung einer heimatnahmenneurologischen Versorgung auf höchstem Niveau. Das Klinikum Wetzlar bietet dabeieine Basisversorgung mit Schwerpunkt auf der Schlaganfallmedizin. Auf derzertifizierten Schlaganfall-Spezialstation (Stroke Unit) wird eine zeitgemäße,hochqualitative Akutversorgung von Schlaganfällen gewährleistet.Mit Privat-Dozent (PD) Dr. Tobias Braun hat die Neurologische Klinik in Wetzlarseit dem 1. Juni 2023 erstmals einen eigenen Chefarzt. "Wir wollen dieZusammenarbeit der beiden Standorte stetig vertiefen und ausbauen, um dieBehandlung auf dem gesamten Spektrum neurologischer Erkrankungen in derVersorgungsregion weiter zu verbessern", betont Dr. Braun. Vor seiner Tätigkeitals Chefarzt in Wetzlar war der Neurologe Oberarzt der Neurologie amUniversitätsklinikum in Gießen. "Das ist für seine jetzige Tätigkeit sehr vonVorteil, da ihm sowohl die Behandlungsmöglichkeiten als auch die Strukturen desUniklinikums besten vertraut sind.", erklärt Prof. Dr. Dr. Hagen Huttner,Direktor der Neurologischen Klinik am Universitätsklinikum.Universitätsmedizinische Behandlung ambulant und stationärDank der intensivierten Zusammenarbeit beider Kliniken können Patientinnen undPatienten aus dem Lahn-Dill-Kreis sowohl im ambulanten als auch im stationärenBereich eine universitätsmedizinische Behandlung erhalten. "Die Vereinbarungsieht vor, dass ambulante Patienten in Spezialsprechstunden, zum Beispiel zuParkinsonerkrankungen oder Muskelerkrankungen, nach Gießen zugewiesen werden.Auch die stationäre Zuweisung schwer kranker Patienten soll sichergestellt undintensiviert werden", so Dr. Braun.Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten inFallkonferenzen in Gießen vorzustellen, etwa in neurovaskulären Fallkonferenzen(Erkrankungen, die die Blutgefäße in Hirn und Rückenmark betreffen) oder imTumorboard (onkologische Erkrankungen). So steht den Betroffenen zusätzlich eineausgezeichnete universitäre Expertise zur Verfügung. Zudem wird es Patientinnenund Patienten ermöglicht, an klinischen Studien innerhalb der Neurologieteilzunehmen, sofern sie die notwendigen Voraussetzungen erfüllen.Die Kooperation hat auch Vorteile für das ärztliche Personal der Neurologie anden Lahn-Dill-Kliniken: Die Mitarbeitenden haben Zugang zu diversenFortbildungen, Weiterbildungen und wissenschaftlichen Veranstaltungen und könnenam Standort Gießen Zusatzqualifikationen erwerben. Auch in die studentischeLehre wird die Neurologie Wetzlar einbezogen und die Möglichkeit einer Promotion(Doktorarbeit) angeboten.Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM)(https://www.ukgm.de/home.html) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an denbeiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte UniversitätsklinikumDeutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG(https://www.rhoen-klinikum-ag.com/) zu 95 Prozent die Verantwortung alsBetreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. http://www.ukgm.de/Pressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Christine Bode | Kommunikation | PressesprecherinT. +49 (0) 641 985-40013 | mailto:christine.bode@uk-gm.deLahn-Dill-Kliniken GmbHStefanie Mohr | PressesprecherinT. +49 (0) 6441 79-2055 | mailto:stefanie.mohr@lahn-dill-kliniken.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/5621401OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301

