Weiterhin Verspätungen im Flugverkehr am Airport Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach der vorübergehenden Einstellung des Flugbetriebs am Airport Hamburg wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine müssen Reisende weiterhin mit Verspätungen rechnen. Die Info-Tafeln zeigten am Montag auch für Abflüge und Ankünfte, die für den Nachmittag geplant waren, noch Verspätungen an. Betroffen davon waren sowohl inländische Flüge als auch Flüge ins beziehungsweise aus dem Ausland.

Der Flugbetrieb war gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt worden. Es gab über rund eineinhalb Stunden weder Starts noch Landungen, ankommende Maschinen wurden unter anderem nach Hannover umgeleitet.

Am frühen Nachmittag informierte der Flughafen dann über seine Homepage, dass der Flugbetrieb wieder aufgenommen sei - es allerdings weiterhin zu Flugverzögerungen kommen könne./fsp/DP/ngu