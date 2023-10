Sparda-Bank BW senkt Kontoführungsgebühren

Stuttgart (ots) - Zum Jahreswechsel senkt die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG

die Konto-führungsgebühren. Statt vormals 7,50 Euro kostet SpardaGiro ab dem 1.

Januar 2024 dann nur noch 3,90 Euro pro Monat.



Der Blick zurück offenbart: Die vergangenen Jahre waren keine einfache Zeit für

Anleger und Sparer in Deutschland. Denn die Senkung des Leitzins' auf Null durch

die Europäische Zentralbank (EZB) hatte spürbare Folgen für die Banken und damit

auch für deren Kundinnen und Kunden. So mussten die Banken unter anderem

Negativzinsen dafür bezahlen, dass sie Kundengelder bei der EZB hinterlegten.

Viele Banken gaben diese an ihre Kunden weiter. Im Gegensatz dazu verzichtete

die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG komplett auf die Einführung von

Negativzinsen. Auch die Nullzins-Phase beendete die die Genossenschaftsbank als

eine der ersten Banken in Deutschland. In der Folge konnten sich die

Sparda-BW-Kunden ab Oktober 2022 wieder über steigende Zinsen freuen. "Wir haben

schon immer gesagt, dass wir eine positive Entwicklung an unsere Kundinnen und

Kunden weitergeben werden", macht der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank BW,

Martin Hettich, mit Blick auf die aktuellen Anlage-Angebote deutlich.