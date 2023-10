Lemke will dauerhaft besseren Schutz vor Energiesperren

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke will Verbraucher dauerhaft besser davor schützen, dass Gas- und Stromanbieter sie bei Zahlungsproblemen von der Energieversorgung abschneiden. Die Grünen-Politikerin teilte am Montag in Berlin mit, der Schutz vor Energiesperren bleibe wichtig. "Daher setze ich mich dafür ein, dass diese Regelungen dauerhaft gelten und ganz entfristet werden."

