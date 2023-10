Schweiz plant am Dienstag Sonderflug für Rückholung aus Israel

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Airline Swiss plant am Dienstag einen Sonderflug zur Rückholung von Schweizerinnen und Schweizern aus Israel. Wie die Lufthansa-Tochter am Montag bekanntgab, ist auf dem Flug von Tel Aviv nach Zürich Platz für 219 Passagiere. Der Transport findet in Kooperation mit dem Schweizer Außendepartement statt.

Nach Beginn des Angriffs der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel hatte die Swiss ihre reguläre Verbindung nach Tel Aviv bereits am Samstag vorläufig eingestellt.