Die neueste Modequelle, Original Design Fashion Week & PV Shenzhen Mark schlägt ein neues Kapitel für die Mode auf

SHENZHEN, China, 9. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Organisiert von GL-Veranstaltungen Pengcheng (Shenzhen) Ausstellung Co., Ltd., die 27. Shenzhen Internationale Ausstellung für Bekleidungslieferkette (Fashion Source), die SS2024 Shenzhen Original Design Fashion Week und die Première Vision Shenzhen AW24-25 verliefen am 22. September im Shenzhen World Exhibition & Convention Center mit großem Erfolg.

In nur drei Tagen nahmen an den gemeinsamen Veranstaltungen über 1.200 ausgezeichnete Aussteller aus der gesamten Industriekette teil, um ihre Flaggschiffprodukte wie Garne, Gewebe, Konzepte, Strickkleidung, Seide sowie Fertigungstechniken, Accessoires und Originaldesigns vorzustellen. 43.096 Fachbesucher kamen zum 80.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsort und genossen über 30 Modenschauen und 80 Aktivitäten. Mehr als 500 Geschäftskontakte brachten viele professionelle Einkäufer mit den Lieferanten zusammen, die ihren Bedürfnissen am besten erfüllen konnten, und förderten so zuverlässige Partnerschaften.