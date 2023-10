SUPCON stellt PA+BA Smart Enterprise Architecture auf der ADIPEC 2023 in Abu Dhabi aus

Die Besucher zeigten großes Interesse an dem Intelligent Operation Management & Control System und äußerten großes Vertrauen in sein Potenzial, die industrielle Praxis von der Automatisierungssteuerung bis zum autonomen Betrieb zu revolutionieren. Durch den Einsatz neuester Technologien wie digitaler Zwilling, AIoT, modellbasierte prädiktive Steuerung und maschinelles Lernen hat das System die Grenzen herkömmlicher DCS in Bezug auf Systemoffenheit und -intelligenz überschritten und ermöglicht den Endnutzern die ultimative Vernetzung, virtuell-physikalische Steuerung und globale Optimierung.

Ein weiteres Highlight des SUPCON-Standes war das interaktive MetaPlant-Erlebnis mit 3D-AR-Brille. Die MetaPlant ist im Wesentlichen ein digitaler Zwilling der physischen Anlage mit identischen Produktionsprozess- und Anlagenmodellen, die eine Echtzeit-Darstellung des Produktionsstatus, des Gerätezustands und des Leistungsstatus des Personals liefern können. Dies kann dem Endbenutzer helfen, eine virtuell-reale Integration und eine Mensch-Maschine-Zusammenarbeit zu realisieren, was eine vollständige Szenario- und Prozesstransparenz und -intelligenz der Anlage ermöglicht und die zukünftige Anlage in die Realität bringt.

SUPCONs neue Star-Produktlinie, das Hobré-Analysegerät, fand auf der Veranstaltung breite Anerkennung. Mit 40 Jahren Branchenerfahrung in der Bereitstellung innovativer Prozessanalyselösungen ist Hobré ein geschätzter Partner, der die Branche bei grünen Prozessen und nachhaltiger Entwicklung unterstützt. Nach der vollständigen Übernahme von Hobré Instruments BV durch SUPCON im Frühjahr dieses Jahres hat die Kombination von SUPCONs umfassender Erfahrung im Bereich Automatisierung und digitaler Transformation mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten von Hobré im Bereich analytischer Lösungen zu einer umfassenderen Leistungsspektrum geführt, das von globaler Intelligenz über autonomen Betrieb bis hin zu synergetischer Optimierung reicht und die Gesamtkonstruktion der SUPCON BA+PA-Architektur festigt und einen stärkeren Impuls für die weitere Expansion des Geschäftsökosystems liefert.

Während der ADIPEC fand ein reger Gedankenaustausch über die SUPCON BA+PA Smart Enterprise Architecture statt. Diese Architektur feierte ihr Debüt in der Golfregion auf der MEICA 2023 – 4. Ausgabe, einer führenden Konferenz für Prozessautomatisierung, Instrumentierung und industrielle Cybersicherheit, die vom 12. September bis 14. September in Saudi-Arabien stattfand Guan Xiaogang, CEO von SUPCON Saudi, stellte sie während der Podiumsdiskussion zum Thema „Achieving Autonomous Operation" vor und führte eine aufschlussreiche Diskussion mit den Branchenexperten. Auf der ADIPEC, der wichtigsten Branchenveranstaltung für die regionale Säulenindustrie, hat SUPCON mehr Stimmen gehört und mehr Anregungen für die intelligente und grüne Entwicklung der Energiewirtschaft erhalten. Auch in Zukunft wird sich SUPCON auf die Stimmen in der Branche konzentrieren und sich bemühen, die ungelösten Probleme zu lösen.

