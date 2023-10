Litauische Polizei setzt auf Fahrzeug-Videolösungen von Motorola Solutions / Integrierte Lösung liefert Videomaterial in Echtzeit und alarmiert Einsatzkräfte über alles, was um sie herum passiert (FOTO)

Idstein (ots) - Motorola Solutions

(https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html) , ein weltweit führender Anbieter

von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen, hat heute bekannt gegeben, die

Polizei in Litauen mit M500 Fahrzeug-Videolösungen (https://www.motorolasolution

s.com/en_xu/video-security-access-control/in-car-video-systems/m500.html)

auszustatten. Die KI-basierte Videolösung erfasst dank hochauflösender Kameras

die Lage innerhalb und außerhalb des Einsatzfahrzeugs und hilft Beamten,

Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und Videobeweise zu sichern. Die Polizei

setzt die neuen Videolösungen zur Unterstützung ihrer täglichen Arbeit ein, um

die Sicherheit auf den Straßen des Landes zu gewährleisten.



"Polizeibeamte müssen auf alles vorbereitet sein, wenn sie auf Streife sind",

sagt Axel Kukuk, Regional Sales Lead, Central Europe, Nordics and Baltics bei

Motorola Solutions. "Selbst scheinbar alltägliche Situationen können in

Sekundenschnelle eskalieren. Video-Sicherheitstechnologie spielt daher bereits

heute eine zentrale Rolle beim Schutz von Polizeibeamten, Bürgerinnen und

Bürgern sowie Eigentum und ist ein integraler Bestandteil der modernen

Polizeiarbeit", so Kukuk.