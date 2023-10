TAILG bricht Guinness-Weltrekord für die „längste Reise mit einem Elektroroller"

DONGGUAN, China, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- TAILG, ein weltweit führender Anbieter von E-Mobilitätslösungen und Anbieter grüner Mobilitätslösungen für die Asian Games 2023 in Hangzhou, hat vor kurzem den von Guinness World Records vergebenen Titel „längste Reise mit einem Elektroroller" erlangt, nachdem sein batteriebetriebenes Zweirad von Juni bis September 2023 eine Strecke von 31.516 km (19.583 Meilen) zurückgelegt hat und während des dreimonatigen Abenteuers durch 181 Städte fuhr.

Die bemerkenswerte Leistung folgt auf einen vorigen Weltrekord, bei dem ein Elektroroller von TAILG im Jahr 2020 eine Strecke von 656,8 km (408,1 Meilen) mit nur einer einzigen Ladung zurückgelegt hat. Diese beiden neuen Rekorde signalisieren eine neue Ära für Fortbewegungsmethoden, die auf kompakten sowie leichten E-Mobilitätslösungen basieren. Dabei wird die Rolle von Elektrofahrrädern und -rollern neu definiert, die häufig für Kurzstreckenfahrten von Stadtbewohnern genutzt werden, außerdem werden durch die kontinuierliche Entwicklung von hochleistungsfähigen, reichweitenstarken und grünen Mobilitätsinstrumenten für globale Kunden seitens TAILG die Grenzen für Elektrofahrzeuge stetig verschoben.

„Die E-Mobilitätstechnologie, die Langstreckenfahrten ermöglicht, ein Eckpfeiler der Führungsposition von TAILG in der E-Mobilitätsbranche, hat neue Horizonte für elektrische Fahrräder und Roller eröffnet. E-Bikes sind nicht mehr auf Pendlerverkehr und Kurzstreckenfahrten innerhalb der Stadt beschränkt, sondern haben sich zu einem vielseitigen Transportmittel für ein breites Spektrum von Fahrten sowohl in der Stadt als auch in der Freizeit entwickelt. Wir engagieren uns dafür, die Grenzen der E-Mobilitätsinstrumente zu erweitern, wodurch wir das Ziel erreichen und die Herausforderung meistern werden, neue Potenziale für elektrische Zweiräder freizusetzen", erklärte Yao Li, der Gründer und CEO von TAILG.

Bei dem Elektroroller, der diesen Herausforderungen gewachsen ist, handelt es sich um den Chitu von TAILG, der dank der energiesparenden Technologie der fünften Generation von TAILG namens „Jindouyun" einen neuen Branchenmaßstab in Bezug auf die Reichweite setzt. Hierbei wird der Stromverbrauch minimiert und gleichzeitig eine überragende Geschwindigkeit, Agilität und Sicherheit auf der Straße gewährleistet.